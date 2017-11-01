"فيسبوك" يستعد لعرض حقائق جديدة أمام الكونجرس حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

لندن - أ ش أ:

يستعد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للإدلاء بشهادته أمام لجان استماع مهمة منبثقة عن مجلس الشيوخ الأمريكي؛ بهدف الكشف عن حقيقة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وجاء في تقرير نشرته شبكة "بي بي سي" التليفزيونية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن "فيسبوك" أوضح أن 80 ألف منشور تم بثه ما بين يونيو 2015 وأغسطس 2016، أطلع عليه 29 مليونا من الأمريكيين، مرجحا أن يكون عدد المطلعين الحقيقي 126 مليونا بحساب عدد عمليات الإعجاب وإعادة النشر.

وقالت هيلاري كلينتون - حسبما جاء في التقرير - إن نسبة الأمريكيين الذين اطلعوا على المنشورات المضللة (126 مليونا) يعادل تقريبا عدد من قاموا بالتصويت في الانتخابات، مشيرة إلى أن قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية تدرجت من "لم يحدث تدخل" إلى "حدوث بعض التدخل" إلى "حدوث تدخل بالفعل".

وأضافت الشبكة أنه برغم مضي عام تقريبا على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا يزال يتردد سؤال: إلى أي مدى ساعدت روسيا في ذلك الفوز؟.. مرجحة أن مزاعم التدخل تتأكد أكثر فأكثر في ظل مواجهة ثلاثة من أفراد حملة دونالد ترامب الانتخابية لاتهامات؛ ولا سيما مستشار الشئون الخارجية جورج بابادوبولوس الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن إجرائه اتصالات مع أشخاص يحملون الجنسية الروسية.