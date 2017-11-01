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السلطات الأمريكية: هجوم نيويورك عمل إرهابي

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مصراوي Masrawy

السلطات الأمريكية: هجوم نيويورك عمل إرهابي

11:37 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

السلطات الأمريكية: هجوم نيويورك عمل إرهابي

هجوم نيويورك

كتب – محمد الصباغ:

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إن الهجوم الذي شهدته منطقة مانهاتن اليوم الثلاثاء "عمل إرهابي".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 15 أخرين.

وقالت شرطة نيويورك في بيان لها إن شاحنة دخلت إلى طريق مخصص للدراجات في شارع تشامبرز في مانهاتني بمدينة نيويورك، وصدمت عديد الأشخاص.

وتابعت عبر حسابها بتويتر إن الشاحنة أضابت عديد الأشخاص على الممر، وكان هناك عدد من القتلى وبعض الإصابات.

وتابعت أن الشاحنة استمرت في طريقها لتصدم شاحنة أخرى، قبل أن يغادر المنفذ لتطلق عليه قوات الشرطة النار. وأكدت أنه قيد الاحتجاز.

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مصراوي Masrawy

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