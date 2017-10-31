«عودة الشناوى ونزيف أسامة».. تفاصيل مران الزمالك «الدموي» استعدادا لبتروجيت

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كتب-كريم قماح

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مرانه المسائي اليوم تحت قيادة المونتنجرى نيبوشا، على ملعب حلمى زامورا بمقر النادي بميت عقبه.

شهد المران عودة أحمد الشناوى الحارس الأول عقب فترة غياب لمدة أسبوع بسبب تعرضه لنزلة برد قوية، ابعدته عن مباراة الفريق الماضية امام وادى دجلة.

وشارك الشناوى بالتدريبات الخاصة بالحراس تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، بجانب محمود جنش وعمر صلاح.

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اعتمد نيبوشا خلال المران على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والعمل على تحفيظهم لجمل خططية لتطبيقها خلال المبارايات.

وأصيب أسامة إبراهيم بنزيف بالأنف عقب اصطدامه بزميله معروف يوسف اثناء كرة مشتركة بين الثنائى، وتم نقله إلي المستشفى بصبحة الجهاز الطبى.

كما أصيب معروف يوسف بجرح طفيف بالحاجب، وقام الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق بعمل إسعافات أولية للثنائى، ولكنه فضل نقل إبراهيم للمستشفى لعمل بعض الفحوصات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت بالأسبوع التاسع بالدورى المصرى، والمقرر لها الجمعة المقبله على ستاد القاهرة الدولى.