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برلماني: القيود الحزبية ما زالت موجودة (فيديو)

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برلماني: القيود الحزبية ما زالت موجودة (فيديو) برلماني: القيود الحزبية ما زالت موجودة (فيديو)

التحرير

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قال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، سيد عبدالعال، إن الدولة كانت تهمش الحياة السياسية، ولم تؤمن بمبدأ تداول السلطة.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، اليوم الثلاثاء، أن «الإعلام كان يقدم للجماهير دائمًا بأن الأحزاب المصرية كرتونية، والنشاط الحزبي الحقيقي بدأ بعد ثورتي يناير و30 يونيو»، مشيرًا إلى أن «القيود الحزبية ما زالت موجودة، فالأحزاب ممنوعة من العمل في الجامعات».

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وتابع: «ووفقًا للقانون ممنوع على الأحزاب العمل في المؤسسات والمصانع، وهناك ما زالت قيود على إنشاء الأحزاب حتى الآن».

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التحرير

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