عضو مجلس «المصريين الأحرار»: لا نغازل السلطة لكن ندعم الدولة (فيديو)

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قال أمير يوسف، عضو المجلس السياسي لحزب المصريين الأحرار، اليوم الثلاثاء، إن الجيش والشرطة يبذلان جهدًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب، مشيدًا بقدرتهما على تحرير النقيب محمد الحايس.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن»: «حزب المصريين مؤسسي ولا يقوم على فرد واحد، ونحن لسنا موظفين لدى أحد»، موضحًا أن «الحزب لا يغازل السلطة، ولكن ندعم بلدنا».

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وتابع: «نطمح أن نكون جزءًا صغيرًا في نهوض بلدنا، ونحن كنا أول المؤيدين لقانون الخدمة المدنية على الرغم من معارضته، وطلع رأينا صح في الأخر، ونحن نبني رأينا بناه على دراسات مكتب فني للحزب».