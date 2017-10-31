أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يتمكن من تحرير 18 موقعا من قبضة مليشيات الحوثي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يتمكن من تحرير 18 موقعا من قبضة مليشيات الحوثي

11:31 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الجيش اليمني يتمكن من تحرير 18 موقعا من قبضة مليشيات الحوثي

الجيش اليمني

صنعاء - أ ش أ:

أعلن الجيش اليمني أن قواته تمكنت من اليوم تحرير 18 موقعًا كانت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تسيطر عليها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة اليمنية العقيد عبد الله الشندقي- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية- "إن الجيش حرر مناطق سد بني بارق والنعيلة وجبال ضبوعة إلى جانب أكثر من 15 موقعًا آخر كانت المليشيات تتمركز فيها، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش".

وأضاف الشندقي: "إن المعارك أسفرت عن مقتل 34 مسلحاً وجرح العشرات من المليشيات، إضافة إلى تدمير خمس آليات وسبعة أطقم وعدد من المدافع الثقيلة، واستعادة أسلحة متوسطة، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال متواصلة، وأن الجيش يواصل تقدمه وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات".

كما أعلن الجيش اليمني، نجاح قواته في إسقاط طائرة بدون طيار كانت تستخدمها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في أغراض التجسس في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية: "إن الجيش في منطقة يعيس، التابعة لجبهة مريس، أسقطوا طائرة بدون طيار، حديثة الصنع، أثناء تحليقها في المنطقة قادمة من مدينة دمت، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش اليمني يتصدى لمحاولة تسلل مليشيات الحوثي إلى مواقع للجيش

    أخبار

  • الجيش الوطني اليمني يسيطر على مواقع جديدة شرق صنعاء

    أخبار

  • ارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين غربي تعز إلى 20 عنصرًا

    أخبار

  • الجيش اليمني: مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في تعز

    أخبار

إعلان

8cc2231ed2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"