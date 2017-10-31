الجيش اليمني يتمكن من تحرير 18 موقعا من قبضة مليشيات الحوثي

صنعاء - أ ش أ:

أعلن الجيش اليمني أن قواته تمكنت من اليوم تحرير 18 موقعًا كانت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تسيطر عليها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة اليمنية العقيد عبد الله الشندقي- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية- "إن الجيش حرر مناطق سد بني بارق والنعيلة وجبال ضبوعة إلى جانب أكثر من 15 موقعًا آخر كانت المليشيات تتمركز فيها، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش".

وأضاف الشندقي: "إن المعارك أسفرت عن مقتل 34 مسلحاً وجرح العشرات من المليشيات، إضافة إلى تدمير خمس آليات وسبعة أطقم وعدد من المدافع الثقيلة، واستعادة أسلحة متوسطة، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال متواصلة، وأن الجيش يواصل تقدمه وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات".

كما أعلن الجيش اليمني، نجاح قواته في إسقاط طائرة بدون طيار كانت تستخدمها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في أغراض التجسس في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية: "إن الجيش في منطقة يعيس، التابعة لجبهة مريس، أسقطوا طائرة بدون طيار، حديثة الصنع، أثناء تحليقها في المنطقة قادمة من مدينة دمت، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين".