السعودية والبحرين تدينان التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الأفغانية كابول

الرياض - أ ش أ:

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وقدم المصدر السعودي، نقلا عن وكالة أنباء السعودية (واس)، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددا وقوف المملكة ومؤازرتها لجمهورية أفغانستان ضد التطرف والإرهاب.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بشدة التفجير الانتحاري الآثم، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء.

وأكدت الخارجية البحرينية، وقوف المملكة مع جمهورية أفغانستان في مكافحتها للإرهاب، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل استتباب أمنها واستقرارها، مشددة على موقف البحرين الراسخ الذي ينبذ كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة تلك الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم أجمع.