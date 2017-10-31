أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السعودية والبحرين تدينان التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الأفغانية كابول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

والبحرين تدينان التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الأفغانية كابول

11:29 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

السعودية والبحرين تدينان التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الأفغانية كابول

التفجير انتحاري الذي وقع بالعاصمة الأفغانية كابول

الرياض - أ ش أ:

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وقدم المصدر السعودي، نقلا عن وكالة أنباء السعودية (واس)، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددا وقوف المملكة ومؤازرتها لجمهورية أفغانستان ضد التطرف والإرهاب.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بشدة التفجير الانتحاري الآثم، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء.

وأكدت الخارجية البحرينية، وقوف المملكة مع جمهورية أفغانستان في مكافحتها للإرهاب، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل استتباب أمنها واستقرارها، مشددة على موقف البحرين الراسخ الذي ينبذ كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة تلك الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم أجمع.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: الحوثيون جندوا الأطفال في الحروب

    أخبار

  • "السعودية ترقص".. قصة الطفلة "عيّوش" التي أشعلت رقصتها الخليج

    أخبار

  • صندوق عقاري سعودي: نحتاج 40 عاماً لإقراض المسجلين على قوائم الانتظار

    أخبار

  • الجارالله: السعودية والإمارات والبحرين ستقاطع القمة الخليجية حال حضور

    أخبار

إعلان

7fa6b88870.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - برقية اللجنة الأولمبية الدولية للجنة الأولمبية السعودية

مساء الأنوار - برقية اللجنة الأولمبية الدولية للجنة الأولمبية السعودية