نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

كتب - أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، إن القيادة السياسية في مصر مهتمة بتطوير القطاع الحيواني والداجني من خلال التواصل مع الدول المتقدمة في هذا المجال، لافتة إلى أن مصر منفتحة على العالم في كافة المجالات ومنها الحيواني والداجني.

وأضافت محرز في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن زيارتها الحالية إلى نيوزلاندا تأتي من أجل تمرير الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ 2009 بضمان كفاءة السلع الغذائية، وتنظيم إدارة منشآت اللحوم من المزارع للمجازر، ونقل التكنولوجيا في تحسين سلالات الحيوانات، ودعم التدريب ورفع كفاءة الكوادر الفنية المصرية، موضحة أن الوزارة تسعى بكل جدية وحرص لتوفير المناخ الجيد لحذب الاستثمارات الداجنة والحيوانية إلى مصر.

وأشارت إلى أن هذه هيّ الزيارة الأولى التي نطلع فيها على الخبرات الأجنبية المتطورة في هذا المجال، ورصد التجارب التي تلائم مصر، حيث تستهدف مصر فتح أسواقًا جديدة والتبادل مع الدول الأخرى في إنتاج اللحوم والألبان بشريطة تقييم نظام السلامة وجودة الغذاء النيوزيلاندي.