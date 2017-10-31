زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

كتب - محمود مصطفى:

وصل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مساء السبت، إلى مستشفى الحسين الجامعي، في زيارة مفاجئة للاطمئنان على سير العمل بها.

واستمع المحرصاوي إلى بعض المترددين على المستشفى، واطمأن منهم على الخدمة المقدمة لهم من الأطباء وطاقم التمريض.

وطالب رئيس جامعة الأزهر، العاملين بالمستشفى بتقديم أوجه الرعاية والعناية لجميع المرضى، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

واصطحب رئيس جامعة الأزهر في زيارته المفاجئة، المحاسب أحمد عباس الأمين العام للجامعة.