الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب
11:18 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
سليم الجبوري
بغداد - أ ش أ:
بحث رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، مع السفير الأمريكي في العراق، دوجلاس سيليمان، سبل التعاون بين بغداد وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.
ذكر المكتب رئيس البرلمان في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز بالعربية الليلة الثلاثاء، أن الجانبين بحثا أيضَا النتائج الإيجابية لإجراءات بسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على المستويين المحلي والإقليمي والجهود التي بذلها العراق في الحد من انتشار هذا الفكر المتطرف.
وأشار البيان إلي أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق لتخطي أزماته ومعالجة مشاكله والحفاظ على وحدة العراق وسلامة مواطنيه وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف عبر دعم الحوار المثمر والجاد بوصفه السبيل الوحيد الرامي لحل المشاكل وإنهاء الخلافات.
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