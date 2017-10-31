الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

واشنطن - أ ش أ:

تقرر أن يشهد محامو مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، وتويتر) وموقع "جوجل" جلسة استماع عامة أمام لجنة قضائية منبثقة عن مجلس الشيوخ الأمريكي، والمنعقدة حول كيفية وقوع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

يذكر أن الثلاث شركات التواصل العملاقة، نشرت معطيات حول نشاط حسابات زائفة منسوبة لمصالح روسية، وذلك عشية جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي حول "التدخل الروسي" المزعوم في انتخابات عام 2016.

وذكرت شركات (جوجل، وفيسبوك، وتويتر) في تقارير إن ملايين المنشورات صدرت عن الحسابات الزائفة، التي يقال إن "وكالة أبحاث الإنترنت" الروسية كانت تشرف عليها.

ومن المقرر أن تدلي الشركات المذكورة بشهاداتها أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء، حول فشلها في منع نشر "التضليل".

وأفادت "فيسبوك" بأن حوالي 126 مليون مواطن أمريكي، ما يعادل 40% من سكان البلاد، أطلعوا على منشورات، يعتقد أنها محسوبة على روسيا.