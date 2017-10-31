أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية

10:57 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي

موسكو - أ ش أ:

كشف ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي إلي مفاوضات أستانا أن تنظيم "جبهة النصرة"يعرقل العمل بشأن إمكانية نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن لافرينتيف قوله، إنه تم بحث الوضع في مدينة إدلب السورية خلال لقاء أستانا السابع وعملية نشر مراقبين هناك، مضيفا أن تنظيم "جبهة النصرة" يعرقل العمل بهذا الخصوص.

وأكد رئيس الوفد الروسي أن الحرب ضد تنظيم "داعش" توشك على نهايتها وذلك يدفعنا للتفكير في بدء التسوية السياسية، مشددا على أن المجموعات الإرهابية تعيق وقف الأعمال القتالية بسوريا ونحن نكافح ضدها.

وقد أعلنت الوثيقة الختامية للجولة السابعة من مباحثات أستانا التي كانت منعقدة في العاصمة الكازخستانية أن الجولة الثامنة من المباحثات ستعقد في النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم .

هذا المحتوى من

2f7dfefafa.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط

    أخبار

  • رئيس الوزراء العراقي: سيتم دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم قريبا

    أخبار

  • العبادي: خلال أيام قليلة سنزف بشرى تحرير "القائم "

    أخبار

  • العبادي يحذر من شن مسلحي "داعش" عمليات إرهابية عقب طرده من الموصل

    أخبار

إعلان

d80d46de42.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"فيسبوك" يستعد لعرض حقائق جديدة أمام الكونجرس حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

"فيسبوك" يستعد لعرض حقائق جديدة أمام الكونجرس حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية