روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية

موسكو - أ ش أ:

كشف ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي إلي مفاوضات أستانا أن تنظيم "جبهة النصرة"يعرقل العمل بشأن إمكانية نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن لافرينتيف قوله، إنه تم بحث الوضع في مدينة إدلب السورية خلال لقاء أستانا السابع وعملية نشر مراقبين هناك، مضيفا أن تنظيم "جبهة النصرة" يعرقل العمل بهذا الخصوص.

وأكد رئيس الوفد الروسي أن الحرب ضد تنظيم "داعش" توشك على نهايتها وذلك يدفعنا للتفكير في بدء التسوية السياسية، مشددا على أن المجموعات الإرهابية تعيق وقف الأعمال القتالية بسوريا ونحن نكافح ضدها.

وقد أعلنت الوثيقة الختامية للجولة السابعة من مباحثات أستانا التي كانت منعقدة في العاصمة الكازخستانية أن الجولة الثامنة من المباحثات ستعقد في النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم .