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إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر

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مصراوي Masrawy

إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر

10:56 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر

اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني

طهران - أ ش أ:

أعلن اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية حدد مدى الصواريخ الباليستية التي يتم تصنيعها في البلاد بألفي كيلومتر، مما يعني قصر مداها على أهداف إقليمية داخل الشرق الأوسط.

وذكرت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن التصريحات التي أدلى بها اللواء محمد علي جعفري للصحفيين تعد أول اعتراف بقيام المرشد الأعلى علي خامنئي بفرض قيود على البرنامج الصاروخي لبلاده.

ويشمل هذا المدى أغلب الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، الأمر الذي يسبب قلقا لدى الولايات المتحدة وحلفائها، حتى وإن لم يكن البرنامج الصاروخي لإيران ضمن الاتفاق النووي الذي وقعته طهران عام 2015 مع القوى الدولية.

وعلى هامش مؤتمر عقد في طهران، قال جعفري إن إمكانيات الصواريخ الباليستية الإيرانية "كافية في الوقت الحالي".

ويدير الحرس الثوري الذي يتلقى أوامره فقط من خامنئي، البرنامج الصاروخي لإيران.

وأضاف جعفري: "الأمريكيون وقواتهم ومصالحنا تقع ضمن نصف قطر يبلغ 2000 كيلومتر.. ولدينا القدرة على الرد على أي هجوم متهور من جانبهم".

هذا المحتوى من

Asha

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