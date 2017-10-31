روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط

موسكو - أ ش أ:

دعت روسيا المجموعات السورية المسلحة إلى عدم وضع شروط مسبقة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في منتجع سوتشي الروسي.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي قوله،في ختام الجولة السابعة من مباحثات أستانا، "أدعو المجموعات المسلحة للمجيء إلى روسيا لطرح رؤيتها حول الحل السياسي"، مشيرا إلى أن موسكو تعول على مشاركة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف أن مسألة حكومة وحدة وطنية سورية قد تطرح في سوتشي ولكن الأهم هو الإصلاح الدستوري والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ورأي أنه يمكن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد والبرلمان في حال اتفق السوريون على الدستور والقضايا الأخرى، لافتا إلي أنه كانت هناك عدة خيارات لاستضافة الحوار السوري قبل أن يتقرر تنظيمه في روسيا.

وكان رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري قد قال: إنه "على خلفية الوضع الميداني وتراجع الارهابيين في سوريا وجدنا أن الفرصة باتت مناسبة أكثر لعقد مثل هذا المؤتمر وبالطبع نحن جاهزون للمشاركة فيه"، مشيرا إلى أنه كان من المقترح أن تتخذ سوريا مقرا للمؤتمر ثم أصبح في روسيا.