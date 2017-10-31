وزير الداخلية اللبناني يبحث مع مسئول أممي المستجدات اللبنانية والإقليمية
وزير الداخلية اللبناني يبحث مع مسئول أممي المستجدات اللبنانية والإقليمية
10:54 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق
بيروت - أ ش أ:
بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع فيليب لازاريني نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، المستجدات اللبنانية والإقليمية.
كما تناول اللقاء الانتخابات النيابية المقبلة ومساعدة الأمم المتحدة في هذا المجال، وموضوع النازحين السوريين، وتحضيرات مؤتمر (روما 2) المخصص لدعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية.
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