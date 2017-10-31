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وزير الداخلية اللبناني يبحث مع مسئول أممي المستجدات اللبنانية والإقليمية

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية اللبناني يبحث مع مسئول أممي المستجدات اللبنانية والإقليمية

10:54 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

وزير الداخلية اللبناني يبحث مع مسئول أممي المستجدات اللبنانية والإقليمية

وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق

بيروت - أ ش أ:

بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع فيليب لازاريني نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، المستجدات اللبنانية والإقليمية.

كما تناول اللقاء الانتخابات النيابية المقبلة ومساعدة الأمم المتحدة في هذا المجال، وموضوع النازحين السوريين، وتحضيرات مؤتمر (روما 2) المخصص لدعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية.

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مصراوي Masrawy

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