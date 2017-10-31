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مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: الحوثيون جندوا الأطفال في الحروب

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مصراوي Masrawy

مندوب لدى مجلس الأمن: الحوثيون جندوا الأطفال في الحروب

10:54 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: الحوثيون جندوا الأطفال في الحروب

عبدالله المعلمي

نيويورك - أ ش أ:

اتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، ميليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال في حروبها واستخدامهم كدروع بشرية.

وقال المعلمي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ونقلتها قناة (العربية)، إن السعودية بادرت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأكد أن قوات التحالف العربي تتخذ إجراءات وآليات محددة لتجنب إصابة المدنيين، رافضا التقرير الأممي عن تسبب التحالف بسقوط ضحايا أطفال في اليمن باعتبار معلوماته مستقاة من جمعيات وشخصيات متواجدين ضمن أراض يسيطر عليها الانقلابيون.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال إن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية اتخذت تدابير جوهرية لحماية الأطفال خلال العمليات المعقدة التي تنفذها في اليمن.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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