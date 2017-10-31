شيرين شمس: هكذا علق محمود طاهر على طلب الخطيب (فيديو)

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كشف اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تلقيه اتصالًا اليوم من محمود الخطيب، نجم القلعة الحمراء السابق، والمرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات النادي المقبلة، مطالبًا بالسفر رفقة بعثة الفريق إلى المغرب، لمواجهة الوداد يوم السبت القادم.

وأضاف «شمس»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد، على قناة الأهلي، أنه أبلغ المهندس محمود طاهر، رئيس النادي بالأمر، وعلق الأخير: «إنت بتسألني ليه، كل اللي عايزه يتعمل فورًا ومكانه موجود في المقصورة».

وتابع، أن الخطيب له اسمه وقيمته لدى الجميع، وأحد أبناء النادي الأهلي، وسيتم تيسير كافة الإجراءات التي تخص سفره فورًا.

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وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 من أجل حصد اللقب الإفريقي، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

