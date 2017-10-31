أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شيرين شمس: هكذا علق محمود طاهر على طلب الخطيب (فيديو)

Google+ Print
شيرين شمس: هكذا علق محمود طاهر على طلب الخطيب (فيديو) شيرين شمس: هكذا علق محمود طاهر على طلب الخطيب (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تلقيه اتصالًا اليوم من محمود الخطيب، نجم القلعة الحمراء السابق، والمرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات النادي المقبلة، مطالبًا بالسفر رفقة بعثة الفريق إلى المغرب، لمواجهة الوداد يوم السبت القادم.

وأضاف «شمس»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد، على قناة الأهلي، أنه أبلغ المهندس محمود طاهر، رئيس النادي بالأمر، وعلق الأخير: «إنت بتسألني ليه، كل اللي عايزه يتعمل فورًا ومكانه موجود في المقصورة».

وتابع، أن الخطيب له اسمه وقيمته لدى الجميع، وأحد أبناء النادي الأهلي، وسيتم تيسير كافة الإجراءات التي تخص سفره فورًا.

شاهد أيضا

وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب غدًا الأربعاء  استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 من أجل حصد اللقب الإفريقي، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - شيرين عفت " يبدأ مهرجان القاهرة السنمائي الدولي للدورة 39 من يوم 21 نوفمبر "

السفيرة عزيزة - شيرين عفت " يبدأ مهرجان القاهرة السنمائي الدولي للدورة 39 من يوم 21 نوفمبر "

السيسي للنقيب الحايس: «اجمد انا عارف إنك راجل» (فيديو)

السيسي للنقيب الحايس: «اجمد انا عارف إنك راجل» (فيديو)

السيسي للنقيب الحايس: «مصر لا تنسى أبنائها» (فيديو)

السيسي للنقيب الحايس: «مصر لا تنسى أبنائها» (فيديو)

مؤمن سليمان يتحدث عن فرص الأهلي أمام الوداد ودور عماد متعب (فيديو)

مؤمن سليمان يتحدث عن فرص الأهلي أمام الوداد ودور عماد متعب (فيديو)