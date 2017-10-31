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الأهلي: مفعول مساندة الجماهير على اللاعبين أقوى من التدريب (فيديو)

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الأهلي: مفعول مساندة الجماهير على اللاعبين أقوى من التدريب (فيديو) الأهلي: مفعول مساندة الجماهير على اللاعبين أقوى من التدريب (فيديو)

التحرير

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أكد شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن تواجد عدد كبير من جماهير النادي في مران فريق الكرة، اليوم الثلاثاء، بملعب «مختار التتش» يقدم رسالة مهمة ومحفزة للاعبين قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي. 

وأضاف «شمس»، خلال تصريحاته بحلقة اليوم، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ON sport، «هذا ما تعودنا عليه من جماهير النادي الأهلي، ونتمنى أن يحقق الفريق الفوز أمام الوداد وحصد اللقب الإفريقي لإسعادهم».

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وتابع، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، قرر إلغاء المران بشكل نهائي لعدم وجود أى مكان داخل الملعب، لكن مساندة الجماهير للاعبين تركت حافز أقوى من التدريب. 

وقرر البدري، إلغاء مران الفريق، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام الجماهير لملعب التتش بالجزيرة.  وانسحب لاعبو الأهلي والجهاز الفني، من ملعب مختار التتش، بسبب التواجد الضخم لجماهير الأهلي في الملعب.
وأُصيب عدد من جماهير الأهلي، أثناء تواجدهم لحضور مران الفريق الذي كان مقررا إقامته في الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، لمؤازرة فريقهم قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالمغرب. 

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التحرير

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