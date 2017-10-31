مجلس الوزراء العراقي يصوت على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

بغداد - أ ش أ:

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن تصويت مجلس الوزراء على إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو القادم.

وذكر المكتب في بيان - أوردته قناة السومرية نيوز الليلة الثلاثاء - أن مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم، على أن يكون موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو 2018 وتتولى الحكومة الاتحادية توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين إلى مناطقهم وأن يكون التصويت إلكترونيا وألا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة.

كما صوت المجلس علي مجموعة أخري من القرارات ومنها إلغاء اللجنة العليا لمتابعة مرض إنفلونزا الطيور، وتخصيص مبلغ مالي وقدره 5 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لوزارة البلديات استعدادا لموسم الأمطار والتصويت على تخصيصات وتسديد مستحقات تنظيف محافظة البصرة.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت مؤخرا إجراء الانتخابات النيابية في 12 من مايو عام 2018، ورحب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بمقترح المفوضية.