حكومة الوفاق الليبية تعلن الحداد 3 أيام في أرجاء البلاد
حكومة الوفاق الليبية تعلن الحداد 3 أيام في أرجاء البلاد
10:48 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
حكومة الوفاق الليبية تعلن الحداد 3 أيام في أرجاء ا
طرابلس - أ ش أ:
أعلن المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الحداد ثلاثة أيام على أرواح من سقطوا في العملية الجوية أمس الإثنين في مدينة درنة.
وقال المجلس الرئاسي، في بيان له اليوم: "في الوقت الذي يدين فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد عبارات الرفض والاستهجان والاستياء للقصف الجوي الذي تعرضت له مدينة درنة يوم أمس الاثنين والدي أدى إلى سقوط عدد من الاطفال والنساء الأبرياء فان المجلس الرئاسي يعلن الحداد العام في جميع أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أيام تنكس فيه الراية إلى المنتصف وتوشح الصحف الرسمية بالسواد.
وكانت غارة جوية استهدفت مدينة درنة يوم أمس أدت إلى سقوط ضحايا .
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