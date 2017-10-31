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الشرطة الأمريكية تشرح كيف نفذ قائد الشاحنة هجوم الدهس بنيويورك

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مصراوي Masrawy

الشرطة الأمريكية تشرح كيف نفذ قائد الشاحنة هجوم الدهس بنيويورك

10:47 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الشرطة الأمريكية تشرح كيف نفذ قائد الشاحنة هجوم الدهس بنيويورك

هجوم الدهس بنيويورك

كتب – محمد الصباغ:

قالت شرطة نيويورك في بيان لها اليوم الأربعاء، إن شاحنة دخلت إلى طريق مخصص للدراجات في شارع تشامبرز في مانهاتني بمدينة نيويورك، وصدمت عديد الأشخاص.

وتابعت عبر حسابها بتويتر إن الشاحنة أضابت عديد الأشخاص على الممر، وكان هناك عدد من القتلى وبعض الإصابات.

وتابعت أن الشاحنة استمرت في طريقها لتصدم شاحنة أخرى، قبل أن يغادر المنفذ لتطلق عليه قوات الشرطة النار. وأكدت أنه قيد الاحتجاز.

وكانت وسائل إعلام أمريكية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 أخرين بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص على مسار مخصص للدراجات في منطقة تشامبرز بمدينة نيويورك.

وذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص، بينما تشير الشرطة إلى أنهم أصيبوا بعد عملية الدهس بالشاحنة.

وقالت "إيه بي سي" الأمريكية إن شهود العيان ذكروا أن شاحنة صدمت حافلة مدرسية أيضًا. ووصل عمدة المدينة بيل دي بالسيو وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) إلى مكان الواقعة.

وطالبت شرطة نيويورك الجميع بعدم الاقتراب من محيط الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا.

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