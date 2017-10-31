مطار القاهرة: لا دخل لنا بتعطل أجهزة الحاسب بمبنى 2

كتب - طه عبيد:

قال المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن العطل الفني الذي شهدته صالة السفر بمبني 2 الجديد، خارج أنظمة الحاسب الآلي الخاصة بمطار القاهرة تماماً، أو الأنظمة العاملة داخل المطار.

وأوضح إسحاق، في بيان اليوم الثلاثاء، أن العطل الفني في مورد الخدمة الإلكترونية لبعض شركات الطيران، لا دخل لشركة ميناء القاهرة الجوي فيها، حيث أن التعاقد يتم بين شركات الطيران، ومورد الخدمة مباشرة، كما هو متعارف عليه في كل مطارات العالم، ويقع مسئولية تشغيل وضمان استمرار هذه الخدمة، على عاتق شركات الطيران ومورد الخدمة لهم، ولا دخل لمطار القاهرة الجوي في هذا التعاقد.

وأضاف أن العطل تم في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وتمت عودة الخدمة مرة أخرى للعمل، في تمام الساعة السادسة مساءً، لمجموعة من شركات الطيران المتعاقدة مع مورد الخدمة هذا، مع استمرار عمل باقي شركات الطيران، المتعاقدة مع مورد خدمة آخر، بصورة طبيعية، وبدون أي تأثر.

وشدد إسحاق، على سلامة أجهزة وأنظمة الحاسب الآلي، وكافة أنظمة مطار القاهرة الدولي، وعدم حدوث أية أعطال بها.