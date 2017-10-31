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روسيا لا تستبعد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا

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مصراوي Masrawy

لا تستبعد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا

10:46 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

روسيا لا تستبعد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا

ألكسندر لافرينتييف

موسكو - أ ش أ:

لم يستبعد رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات أستانا حول التسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سوريا قبل انتهاء صلاحيات الرئيس السوري والبرلمان، مشيرا إلى أن هذا يمكن أن يحدث في حال توصل السوريين إلى توافق حول الدستور الجديد.

وقال لافرينتييف، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: " إذا تمكن السوريون من الاتفاق حول تشكيل لجنة دستورية تعمل على بحث الدستور الجديد ، وفي حال اعتمدوا الدستور خلال ثلاثة أو ستة أشهر وفقا للقوانين السورية المعمول بها و برعاية الأمم المتحدة، ستًطرح بالتأكيد مسألة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا".

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مصراوي Masrawy

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