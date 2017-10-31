شاهد عيان على إطلاق النار بنيويورك: كان حادث سيارة ثم ظهر شخص يحمل سلاحين
شاهد عيان على إطلاق النار بنيويورك: كان حادث سيارة ثم ظهر شخص يحمل سلاحين
10:45 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
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بالفيديو والصور: مقتل 6 أشخاص على الأقل في عملية دهس بنيويورك
كتب – محمد الصباغ:
قالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية إن شخصين أصيبا بجروح بالغة بعد عملية إطلاق نار في مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة عن مصادر أمنية بالولاية أن الشرطة احتجزت مسلحًا أصاب 6 أشخاص على الأقل في منطقة تشامبرز، بعدما أطلق النار من شاحنته.
وقال تلميذ من مدرسة قريبة عمره 14 عامًا، إن ما حدث كان "حادث سيارة.. خرج أحدهم من سيارة. كان يمتلك سلاحين. بدأ في الركض في الشارع وطارده أحد الأشخاص. سمعت صوت إطلاق من 4 إلى ست رصاصات. ثم بدأ الجميع في الركض".
وكانت شرطة نيويورك قالت إنها تتعامل مع إطلاق نار في المدينة وتم إلقاء القبض على مشتبه به، وحذرت المواطنين من الاقتراب من موقع الحادث.
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