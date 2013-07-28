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إسرائيل تهدد بوقف إذاعات فلسطينية "تشوش" على مطار "بن جوريون"

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إسرائيل تهدد بوقف إذاعات فلسطينية "تشوش" على مطار "بن جوريون" إسرائيل تهدد بوقف إذاعات فلسطينية "تشوش" على مطار "بن جوريون"

هددت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية، بوقف "بث إذاعات فلسطينية فى رام الله يشوش بثها على برج مراقبة طيران بمطار بن جوريون (اللد)، جنوب تل أبيب".

وتبعد مدينة رام الله، التى توجد بها السلطة الوطنية الفلسطينية، عن مطار بن جوريون الدولى نحو 40 كيلومترا.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية فى بيان لها اليوم الأحد، أنه "منذ صباح اليوم لوحظ تشويش واضح على مطار بن جوريون من قبل إذاعات محلية فلسطينية فى رام الله ومناطق فلسطينية".

وأشار البيان إلى أن هذا الأمر أدى إلى تشويش حركة الملاحة الجوية فى المطار وتأخير مواعيد هبوط ومغادرة الطائرات.

واعتبرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أن الأمر هو محاولة لتعطيل حركة الملاحة الجوية بمطار بن جوريون.

وأشارت إلى أنها نقلت شكوى إلى السلطة الفلسطينية مفادها أنها "إذا لم تعمل (السلطة الفلسطينية) على وقف التشويش فسيعمل الجيش الإسرائيلى على ذلك".

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