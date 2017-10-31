الجربا يرحب بفكرة عقد مؤتمر وطني للأطراف السورية في روسيا

موسكو - أ ش أ:

رحب رئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا بفكرة عقد مؤتمر للحوار الوطني للأطراف السورية في روسيا، معلنا تأييده لمثل هذا المؤتمر.

وقال الجربا في مقابلة مع قناة روسيا اليوم الليلة،" مؤتمر الحوار الوطني السوري سيكون داعما لمفاوضات جنيف"، مشيرا إلى أن "كل مكونات الشعب السوري ستشارك فيه".

وشدد علي ضرورة أن تجلس المعارضة مع الحكومة السورية للوصول إلى حل سياسي للأزمة في البلاد، مؤكدا أن هناك فرصا لحل الأزمة السورية.

وأوضح قائلا: "وصلنا إلى مرحلة من الاستعصاء في الأزمة السورية وهذا يدعونا لعقد مؤتمر للحوار"، مؤكدا أن تيار الغد السوري سيدعم الجهود لتوحيد المعارضة السورية في الرياض.

وحول الاتفاق بشأن مناطق خفض التصعيد في سوريا، قال الجربا "كان لنا دور فعال في منطقتي خفض التصعيد في سوريا"، مؤكدا أن تحرير دير الزور يجب أن يتم على أيدي أبنائها.

وكانت روسيا قد دعت المجموعات السورية المسلحة إلى عدم وضع شروط مسبقة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في منتجع سوتشي الروسي.