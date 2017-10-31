مقتل مدني وإصابة 4 آخرين في هجوم مسلح بالسليمانية العراقية

بغداد - أ ش أ:

قُتل مدني وأُصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم مسلحين مجهولين على مجموعة من المواطنين في مدينة السليمانية شمال شرق العراق.

وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن مسلحين مجهولين هاجموا مجموعة من المدنيين في السليمانية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن المسلحين فروا إلى جهة مجهولة، فيما قامت الشرطة بالبحث عنهم.