يوسف الحسيني: أخدنا ثأر شهدائنا في حادث الواحات (فيديو)

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أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم الثلاثاء، بجهود القوات المسلحة والداخلية في القضاء على العناصر الإرهابية التي نفذ هجوم الواحات الأخير، وتحرير النقيب محمد الحايس.

وقال الحسيني خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الجيش والشرطة أخذا بثأر شهدائنا في حادث الواحات، ومصر لم تتلكأ أو تتباطأ أوتتساهل في البحث عن النقيب محمد الحايس».

ونفذت الأجهزة الأمنية صباح اليوم عملية في الصحراء الغربية أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس».

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