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بالفيديو والصور: مقتل 6 أشخاص على الأقل في عملية دهس بنيويورك

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مصراوي Masrawy

والصور: مقتل 6 أشخاص على الأقل في عملية دهس بنيويورك

10:35 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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كتب – محمد الصباغ:

قالت وسائل إعلام أمريكية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 أخرين بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص على مسار مخصص للدراجات في منطقة تشامبرز بمدينة نيويورك.

وذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص، بينما تشير الشرطة إلى أنهم أصيبوا بعد عملية الدهس بالشاحنة.

وقالت "إيه بي سي" الأمريكية إن شهود العيان ذكروا أن شاحنة صدمت حافلة مدرسية أيضًا. ووصل عمدة المدينة بيل دي بالسيو وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) إلى مكان الواقعة.

وطالبت شرطة نيويورك الجميع بعدم الاقتراب من محيط الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا.

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