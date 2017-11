بالفيديو والصور: مقتل 6 أشخاص على الأقل في عملية دهس بنيويورك

كتب – محمد الصباغ:

قالت وسائل إعلام أمريكية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 أخرين بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص على مسار مخصص للدراجات في منطقة تشامبرز بمدينة نيويورك.

وذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص، بينما تشير الشرطة إلى أنهم أصيبوا بعد عملية الدهس بالشاحنة.

وقالت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إن شهود العيان ذكروا أن شاحنة صدمت حافلة مدرسية أيضًا. ووصل عمدة المدينة بيل دي بالسيو وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) إلى مكان الواقعة.

وطالبت شرطة نيويورك الجميع بعدم الاقتراب من محيط الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا.

Video shows large police response in Lower Manhattan after reports of shots fired. https://t.co/kcQD2fXckk pic.twitter.com/vdUmF6UXGS— ABC News (@ABC)