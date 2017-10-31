قيادة الجيش الليبي تعرب عن مواساتها لأسر الشهداء بمدينة درنة

بنغازي - أ ش أ:

عبرت القيادة العامة للجيش الليبي في أول رد فعل على ما حدث فى مدينة درنة، مساء أمس الإثنين، عن تعازيها ومواساتها الحارة لأسر الشهداء الذين قالت إنهم ارتقوا إلى المولى عز وجل نتيجة عمل إرهابي، إستهدفهم من قبل الارهابيين في الضواحي الشرقية لمدينة درنة مساء أمس الإثنين.

وذكر بيان مصور أصدره الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، الثلاثاء وتحصلت "بوابة أفريقيا الإخبارية" على نسخة منه، تنفي القيادة العامة للجيش الليبي قيام أي من طائراتها بغارة جوية في المنطقة محل الواقعة ساعة وقوع الهجوم الذي وصفته بالإرهابي.

وأكد العميد المسماري بأن القيادة العامة، أمرت بفتح تحقيق فني في الواقعة، لتحديد ملابساتها متمنياً فى ذات الوقت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين ، وذلك وفقاً للبيان القيادة العامة للجيش الليبي.