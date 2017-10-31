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حبس 3 مسجلين خطر 4 أيام بتهمة سرقة مخزن "حي عين شمس"

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مصراوي Masrawy

حبس 3 مسجلين خطر 4 أيام بتهمة سرقة مخزن "حي عين شمس"

10:28 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة مخزن "حي عين شمس"، وكلفت النيابة المتهمين بإجراء التحريات حول الواقعة.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من "البير الفونس" رئيس حي عين شمسن يفيد باكتشافه سرقة أحد المخازن التابعة لرئاسة الحي عن طريق كسر باب المخزن بميدان النعام القديم، وسرقة 27 بطارية سيارة، و16 صنبور مياه، و15 شريط لاصق، 26و ترانس كهربائي.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ا" و"محمد.ا" و"عادل.س" وجميعهم مسجلين خطر، وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر رقم 22979 لسنة 2017 جنح عين شمس، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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