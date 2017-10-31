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"شكمان" سقط في قبضة مباحث الوراق بـ"الاستروكس"

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مصراوي Masrawy

"شكمان" سقط في قبضة مباحث الوراق بـ"الاستروكس"

10:17 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

المتهم

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر الاستروكس على عملائه بمنطقة الوراق.

وردت معلومات للعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، بإتجار "رمزي ر."، وشهرته "رامي شكمان"، في المواد المخدرة، متخذًا من منطقة الوراق مسرحا لنشاطه.

تمكن الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، ومعاونه النقيب محمد حربي، من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالي.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله العقيد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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