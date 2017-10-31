عمرو أديب بعد تحرير "الحايس": "ياعيني لما الحاجات كلها تتعمل صح"

كتبت - مادي غيث:

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بنجاح القوات المسلحة والشرطة في تحرير النقيب محمد الحايس من الإرهابيين، اليوم الثلاثاء.

وكتب أديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "‏يا عيني لما الحاجات كلها تتعمل صح. العملية صح، التعاون بين الجيش والشرطة صح، الحايس رجع صح، بيانات ورا بعضها صح الناس، مبسوطة صح، كله صح الصح".

وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، وصول النقيب محمد الحايس، إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة مساء اليوم، بعد القضاء على العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات.

وقالت القوات المسلحة، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم.

وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.