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احتجاز شخص بعد تعامل الشرطة الأمريكية مع "إطلاق نار" في نيويورك

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مصراوي Masrawy

احتجاز شخص بعد تعامل الشرطة الأمريكية مع "إطلاق نار" في نيويورك

09:58 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الشرطة الأمريكية

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وجود جرحى في مدينة نيويورك الأمريكية بعد إطلاق نار في مانهاتن.

وقالت "سي بي إس" إن شرطة نيويورك تتعامل مع أنباء عن إطلاق نار، وأشارت إلى أن أحد الأشخاص تم احتجازه.

وكانت الشرطة قد حذرت المواطنين من التواجد في محيط الحادث، كما فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الواقعة في منطقة تشامبرز في شارع ويست.

وأشارت الشرطة إلى أنها تجري تحقيقات في الأمر وستعلن عن تفاصيل أكثر في وقت لاحق.

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