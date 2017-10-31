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تقارير: بريطانيا توظف 8 آلاف شخص من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

تقارير: بريطانيا توظف 8 آلاف شخص من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي

09:50 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

تقارير: بريطانيا توظف 8 آلاف شخص من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي

رئيسة الوزراء تيريزا ماي

لندن - (د ب أ)

تعتزم البريطانية تعيين 8 آلاف موظف إضافي بنهاية العام القادم للمساعدة في التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اجتماع للحكومة برئاسة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن الحكومة تدير نحو 300 برنامج للتحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان ووسائل اعلام بريطانية اخرى.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة قوله إن الحكومة تستعد للتعامل مع "مجموعة من النتائج التي تم التفاوض عليها وسيناريو/لا اتفاق/ لمجالات السياسة التي ستتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث "تحدد الخطط التي تم وضعها مواعيد تسليم مفصلة بما في ذلك على سبيل المثال توظيف وتدريب موظفين جدد وتصميم وانجاز نظم لتكنولوجيا المعلومات ووضع التغييرات التشريعية والتنظيمية الضرورية".

وأضاف أنه تم بالفعل توفير حوالى 3 الاف وظيفة جديدة من بينهم 300 محامى بينما تخطط ادارة الضرائب والجمارك البريطانية لإضافة ما يتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف موظف بنهاية عام 2018.

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مصراوي Masrawy

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