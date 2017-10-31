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أخفاها حول وسطه وساقيه.. إحباط محاولة تهريب 20 هاتف نقال بمطار برج العرب

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مصراوي Masrawy

أخفاها حول وسطه وساقيه.. إحباط محاولة تهريب 20 هاتف نقال بمطار برج العرب

09:52 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

أخفاها حول وسطه وساقيه.. إحباط محاولة تهريب 20 هاتف نقال بمطار برج العرب

مطار برج العرب

الإسكندرية - محمد عامر:

تمكنت جمارك مطار برج العرب، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة راكب مصري قادم من دولة الإمارات تهريب 20 هاتف نقال، أخفاها حول وسطه وساقيه وبين طيات ملابسه، وذلك بالمخالفة لقوانين الاتصالات والجمارك والاستيراد.

كان رجال الجمارك بمطار برج العرب اشتبهوا في راكب مصري الجنسية بعد ظهور علامات القلق والارتباك عليه، وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة خطوط "فلای دبى" القادمة من الإمارات.

وقرر مصطفى العربي، مدير جمرك مطار برج العرب، تفتيش الراكب وأمتعته ذاتيًا، ليتبين وجود 20 هاتف نقال" 6 IPHONE و IPHONE5 و IPHONE7 " أخفاها الراكب حول وسطه وساقيه وبين طيات ملابسه.

وأمر عبد الناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر محضر تهرب جمركي رقم 60 لسنة 2017 وحرزت المضبوطات.

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