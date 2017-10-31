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مصدر: النيابة تعرض 3 تلاميذ على الطب الشرعي في واقعة اتهام مدير مدرسة باغتصابهم

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مصراوي Masrawy

مصدر: النيابة تعرض 3 تلاميذ على الطب الشرعي في واقعة اتهام مدير مدرسة باغتصابهم

09:36 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مصدر: النيابة تعرض 3 تلاميذ على الطب الشرعي في واقعة اتهام مدير مدرسة باغتصابهم

ارشيفية

كتب – محمود السعيد:

قال مصدر قضائي، إن نيابة النزهة، برئاسة المستشار شريف معتز، فتحت تحقيقات موسعة في واقعة اتهام مدير مدرسة بالاعتداء جنسيًا على 3 تلاميذ، وبدأت التحقيق مع مدير المدرسة في الاتهامات المنسوبة له.

وأضاف المصدر –رفض ذكر اسمه- أن النيابة قررت إحالة التلاميذ الثلاثة للطب الشرعي لبيان مدى تعرضهم للاعتداء الجنسي من عدمه.
كان قسم شرطة النزهة، تلقى بلاغًا من أولياء أمور يتهمون مدير مدرسة خاصة بالاعتداء جنسيًا على أطفالهم داخل المدرسة.

وقالت والدة أحد التلاميذ في التحقيقات الأولية إنها لاحظت تغيرا في سلوك نجلها وإصابته في منطقة الشرج، وعرضته للكشف الطبي الذي أثبت تعرضه للاعتداء الجنسي وأخبرها أن الفاعل هو مدير المدرسة، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليه.

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