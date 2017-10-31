القيادة المركزية للجيش الأمريكي: عملية تحرير الحايس "ضربة دقيقة"

القاهرة - (مصراوي)

وصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية التي نفذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية على عناصر إرهابية على طريق الواحات، بأنها كانت دقيقة.

ونشر حساب القيادة اليوم الأربعاء على موقع "تويتر" مقطع الفيديو الذي نشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة للعملية مرفق بتعليق: "القوات الجوية المصرية تُغيرعلى فلول العناصر الإرهابية المشاركة التي استهدفت عناصر الشرطة على طريق الواحات مصر .. جانب من الضربة الدقيقة".

ونشر المتحدث العسكري، العميد تامر رفاعي، فيديو للعملية التي أسفرت عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر، بجانب القضاء على عدد من العناصر الإرهابية.

وأضاف البيان: "استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطنى ، وبناءاً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن إختباء العناصر الإرهابية التى قامت بإستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات ، وبناءاً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة إختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم وأسفرت الضربات عن تدمير (3) عربات دفع رباعى محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الإنفجار والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية ، فيما تقوم القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة".

كما تمكنت القوات المسلحة اليوم في إطار العملية والتى أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، بجانب تحرير النقيب محمد الحايس من أيدى العناصر الإرهابية، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات العسكرية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة له.