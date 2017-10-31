السكة الحديد تغلق "المستعمرة" في وجه المارة.. ورئيس المدينة: سنعيد فتحه بالقوة الجبرية (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

تسود حالة من الخلاف الحاد بين الوحدة المحلية في مدينة بركة السبع وهيئة السكة الحديد بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب شارع المستعمرة الكائن به مقر الهيئة، بعد أن فتحته الوحدة المحلية، وأغلقته الهيئة عقب ذلك بساعتين فقط.

رئيس المدينة سمير عتريس قال لمصراوي عن الشارع، الكائنة به مساكن المغتربين من العاملين بالسكة الحديد، إن قرار إعادة فتحه جاء في سبيل تسيير الحركة المرورية داخل المدينة في الاتجاه القادم من ميدان أحمد رشدي، والذي يمر بمزلقان السكة الحديد إلى اتجاهات إدارة المرور وقرية شنتنا والإدارة التعليمية، مضيفًا أن ذلك جاء تلبية لمناشدات الأهالي.

وأوضح رئيس المدينة أن شارع المستعمرة مغلق منذ سنوات على الرغم من توسطه المدينة، مشيرًا إلى أن ذلك الطريق تم اعتماده شارعًا في خريطة المخطط التفصيلي للمدينة لما في ذلك من حل لأزمة التكدس المروري بالمدينة.

وأضاف أنهم فوجئوا بأن هيئة السكة الحديد أغلقت الشارع مرة أخرى ببوابات حديدية ومنعت مرور السيارات مجددًا رغم قرار الوحدة المحلية بفتحه، مؤكدًا أن الطريق سيعاد فتحه من جديد بالقوة الجبرية، مشيرًا إلى أن محافظ المنوفية قدم مذكرة طالب خلالها بمحاسبة المسؤولين من السكة الحديد عن إغلاق الطريق عقب فتحه.

إلى ذلك، حاول مصراوي التواصل مع مسؤولي السكة الحديد في المدينة إلا أنه لم يتمكن من الحصول على تصريح في هذا الشأن.