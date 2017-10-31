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والد النقيب الحايس: ابني يجري عملية جراحية الآن وأخرى بعد 10 أيام (فيديو)

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والد النقيب الحايس: ابني يجري عملية جراحية الآن وأخرى بعد 10 أيام (فيديو) والد النقيب الحايس: ابني يجري عملية جراحية الآن وأخرى بعد 10 أيام (فيديو)

التحرير

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 قال المهندس علاء الحايس والد النقيب محمد الحايس، اليوم الثلاثاء، إن ابنه يجري الآن عملية جراحية في مستشفى الجلاء العسكري، وسيخضع لأخرى بعد عشرة أيام.

وقال خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «محمد مصاب في رجله وكتفه وأصابع يده اليمني واليسرى»، مضيفًا: «أخدته في حضني ودخل العمليات على طول».

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ونفذت الأجهزة الأمنية صباح اليوم عملية في الصحراء الغربية أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس».

ولمزيد من المعلومات اقرأ  تفاصيل عملية «ثلاثاء الثأر» وتحرير النقيب «الحايس»

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التحرير

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