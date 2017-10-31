والد النقيب الحايس: أرفع القبعة للجيش و الشرطة (فيديو)

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عبر المهندس علاء الحايس والد النقيب محمد الحايس، اليوم الثلاثاء، عن فرحته الشديدة لعودة ابنه النقيب بعد اختطافه من الإرهابيين الذين نفذوا حادث الواحات، مضيفًا: «ألف مبروك لمصر، وأرفع القبعة للجيش والشرطة».

وقال خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «شكرًا يا ريس (السيسي) وكتر خير الجيش والشرطة.. ما حدث اليوم كان ملحمة وطنية تسجل في التاريخ، وشكرًا للإعلام والشعب المصري كله، وبإذن الله هنقضي على الإرهابيين».

ويذكر أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن مساء اليوم الثلاثاء، تحرير "الحايس" من قبضة الإرهابيين، ونقله إلى أحد المستشفيات العسكرية.