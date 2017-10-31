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تامر أمين عن «تحرير الحايس»: ربنا رد كيد الإخوان (فيديو)

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تامر أمين عن «تحرير الحايس»: ربنا رد كيد الإخوان (فيديو) تامر أمين عن «تحرير الحايس»: ربنا رد كيد الإخوان (فيديو)

التحرير

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أشاد الإعلامي تامر أمين، اليوم الثلاثاء، بجهود القوات المسلحة والداخلية في القضاء على العناصر الإرهابية التي نفذ هجوم الواحات الأخير، والذين خطفوا النقيب محمد الحايس.

 ووجه أمين خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، رسالة للشامتين في خطف النقيب محمد الحايس، بعد نجاح قوات الجيش والشرطة في تحريره من أيدى الإرهابيين، قائلا: «ناس كتير وأكثرهم من الشامتين وأعداء الوطن والإخوان وأهل الشر، كانوا ينتظرون لمحمد الحايس أثناء تعذيبه أو انكساره للتأثير على الروح المعنوية لقوات الجيش والشرطة»، مختتمًا: «أبى الله إلا أن يرد كيد الكائدين.. ويديهم فوق دماغهم».

وتمكنت قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، من القضاء على عدد من الإرهابيين، الذي شاركوا في تنفيذ هجوم الواحات، كما قامت بتحرير "الحايس" من قبضة الإرهابيين، وذلك بحسب بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة. (لقراءة المزيد اضغط هنا)

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