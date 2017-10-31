أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نقل النقيب الحايس إلى أحد المستشفيات العسكرية (فيديو)

Google+ Print
نقل النقيب الحايس إلى أحد المستشفيات العسكرية (فيديو) نقل النقيب الحايس إلى أحد المستشفيات العسكرية (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد تامر رفاعي، وصول النقيب الحايس إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة بعد القضاء على العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات.

وقال رفاعي، في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "في إطار العملية الناجحة للقوات المسلحة والشرطة، والتى أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، تم تحرير النقيب محمد الحايس من أيدى العناصر الإرهابية، وقد وصل بسلامة الله إلى أحد المطارات العسكرية برفقة عناصر من قوات الصاعقة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة له".

شاهد أيضا

ويذكر أن مصدر أمني كشف لـ"التحرير" في وقت سابق اليوم، أن القوات تمكنت من تحرير "الحايس" الذي اختفى عقب حادث الواحات الإرهابي، قرب الحدود مع ليبيا. (لقراءة تفاصيل عملية تحرير "الحايس" والقضاء على "إرهابي الواحات" اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي للنقيب الحايس: «اجمد انا عارف إنك راجل» (فيديو)

السيسي للنقيب الحايس: «اجمد انا عارف إنك راجل» (فيديو)

السيسي للنقيب الحايس: «مصر لا تنسى أبنائها» (فيديو)

السيسي للنقيب الحايس: «مصر لا تنسى أبنائها» (فيديو)

مؤمن سليمان يتحدث عن فرص الأهلي أمام الوداد ودور عماد متعب (فيديو)

مؤمن سليمان يتحدث عن فرص الأهلي أمام الوداد ودور عماد متعب (فيديو)

«الحديدي» تشكر السيسي بعد تحرير الحايس: «رفعت راسنا وسندت ظهرنا» (فيديو)

«الحديدي» تشكر السيسي بعد تحرير الحايس: «رفعت راسنا وسندت ظهرنا» (فيديو)