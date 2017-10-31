نقل النقيب الحايس إلى أحد المستشفيات العسكرية (فيديو)

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد تامر رفاعي، وصول النقيب الحايس إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة بعد القضاء على العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات.

وقال رفاعي، في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "في إطار العملية الناجحة للقوات المسلحة والشرطة، والتى أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، تم تحرير النقيب محمد الحايس من أيدى العناصر الإرهابية، وقد وصل بسلامة الله إلى أحد المطارات العسكرية برفقة عناصر من قوات الصاعقة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة له".

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ويذكر أن مصدر أمني كشف لـ"التحرير" في وقت سابق اليوم، أن القوات تمكنت من تحرير "الحايس" الذي اختفى عقب حادث الواحات الإرهابي، قرب الحدود مع ليبيا. (لقراءة تفاصيل عملية تحرير "الحايس" والقضاء على "إرهابي الواحات" اضغط هنا)