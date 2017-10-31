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العراق يعلن موعد انتخابات البرلمان بدون مشاركة أحزاب الفصائل المسلحة

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مصراوي Masrawy

العراق يعلن موعد انتخابات البرلمان بدون مشاركة أحزاب الفصائل المسلحة

09:25 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

العراق يعلن موعد انتخابات البرلمان بدون مشاركة أحزاب الفصائل المسلحة

رئيس الوزراء حيدر العبادي

كتب – محمد الصباغ:

أعلن مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء في اجتماعه الأسبوعي عن إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 من مايو المقبل على أن تتولى المركزية في بغداد توفير "البيئة الآمنة" لإجراءها وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وفي تصريح مقتضب على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء حيدر العبادي على صفحته الرسمية بفيسبوك، جاء أن التصويت سيكون إلكترونيًا ولن تخوض الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة الانتخابات.

وكان البرلمان العراقي أقر في نوفمبر الماضي قانونًا من حكومة العبادي تضمن شرعنة عمل فصائل الحشد الشعبي بالعراق، وتم اعتمات أكثر من 60 فصيلًا مسلحًا، أغلبها شيعية، وتم ضمهم إلى هيئة الحشد الشعبي. كما يتقاضى أفراد هذه الفصائل رواتب من الحكومة بشكل شهري.

ومن أبرز هذه الفصائل: (بدر – حزب الله- كتائب الشهيد الصدر الأول- الخراساني – سيد الشهداء – عصائب أهل الحق – النجباء- أبو الفضل العباس – كتائب الإمام علي – سرايا الجهاد – سرايا أنصار عاشوراء – كتائب النخبة – كتائب الإمام الحسين – كتائب يد الله – لواء زينب).

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