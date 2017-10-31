القوات المسلحة تنشر فيديو عملية تحرير "الحايس"

كتب - مصطفى المنشاوي:

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، فيديو لعملية تحرير النقيب محمد الحايس من الإرهابيين، ووصوله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة مساء اليوم الثلاثاء.

ووصل الحايس إلى أحد المطارات العسكرية برفقة عناصر من قوات الصاعقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب العملية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة، والتي أسفرت عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بطريق الواحات.

وقالت القوات المسلحة، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.