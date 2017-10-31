وزير ألماني: السوري المشتبه في صلته بالإرهاب جاء كلاجئ في 2015



ألمانيا - (د ب أ):

أعلن لورنتس كافير وزير داخلية ولاية مِكلنبورج-فوربومرن الألمانية مساء اليوم الثلاثاء أن السوري الذي ألقي القبض عليه اليوم في مدينة شفيرين عاصمة الولاية للاشتباه في صلته بالإرهاب، كان قد وصل إلى ألمانيا كلاجئ في خريف 2015.

وتابع الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن الشاب السوري، 19 عاما، قدم طلب لجوء في الولاية في فبراير 2016، مشيرا إلى أنه حصل منذ أبريل من العام الماضي على تصريح إقامة مؤقت كما حصل على وضعية حماية ثانوية.

ولفت كافيير إلى أن الشاب السوري لم يكن قد لفت الأنظار إليه حتى الآن.

وأضاف الوزير المحلي أن القبض على هذا الشاب "أظهر أننا نتتبع بشكل قوي الأشخاص الذين تتوافر بشأنهم دلائل على وجود خطر محدد من قبلهم".

وذكر كافيير أنه دائما ما كان يؤكد على أنه لا يمكن استبعاد إمكانية استغلال مِكلنبورج-فوربومرن كمكان يتسلل إليه منفذو اعتداءات محتملون " ولذلك فقد ازدادت أهمية أن تساير بنيتنا الأمنية تقنيا وقانونيا الأبعاد الجديدة للإرهاب".