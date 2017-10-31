فيديو| أسرة "الحايس": "كنا بنموت كل يوم ١٠٠ مرة مستنين جثته"
فيديو| أسرة "الحايس": "كنا بنموت كل يوم ١٠٠ مرة مستنين جثته"
09:15 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
أسرة الحايس
كتب – محمود السعيد:
تصوير – محمود طلعت:
وصف المهندس حامد الجوهري، زوج عمة النقيب محمد الحايس، الحالة التي كانت عليها الأسرة قبل قيام قوات مشتركة من الجيش والشرطة بتحريره.
وهاجمت القوات الجوية اليوم الثلاثاء، منطقة اختباء العناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة على طريق الواحات، وقضت على عدد كبير من العناصر الإرهابية ثم حررت الضابط المختطف، حسب بيان المتحدث العسكري.
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