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الشناوي ينتظم في تدريبات الزمالك

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الشناوي ينتظم في تدريبات الزمالك الشناوي ينتظم في تدريبات الزمالك

التحرير

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عاد أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم، بعد فترة غياب الفترة الأخيرة.

وكان الشناوي قد عانى من نزلة برد حادة الفترة الأخيرة، أدت إلى غيابه عن التدريبات الجماعية لفريقه لعدم قدرته على المشاركة فى التدريبات نهائيا، وتواجد حارس مرمى الزمالك فى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات الطبية بعد ارتفاع درجة حرارته.

وأدى الحارس تدريباته بصورة منتظمة، اليوم، مع زميليه محمود عبد الرحيم “جنش” وعمر صلاح تحت إشراف أيمن طاهر.

بينما قام لاعبو الفريق، بعمل إحماء تبدأ بالكرة الطائرة، تحت إشراف ماركو، مدرب الأحمال بالفريق.

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جاء ذلك على هامش تدريبات الفريق، التي تقام علي ملعب النادى استعدادًا لمواجهة بتروجت الجمعة القادم بالدوري العام.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بتروجيت يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي في مواجهة من مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من ترتيب جدول المسابقة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة من توقيع محمود علا، محمد أشرف روقا، معروف يوسف.

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التحرير