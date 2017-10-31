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رئيس البرلمان الأوروبي: مهتمون بالحد من البطالة في تونس

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان الأوروبي: مهتمون بالحد من البطالة في تونس

08:45 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

رئيس البرلمان الأوروبي: مهتمون بالحد من البطالة في تونس

أنطونيو تاجاني

تونس - (د ب أ):

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسات الأوروبية مهتمة بالحد من مشكلة البطالة في تونس.

وصرح تاجاني، الذي يؤدي زيارة إلى تونس بدعوى من نظيره التونسي، أن المؤسسات الأوروبية ترغب في تعزيز نشاطها في تونس، وهو ما من شأنه أن يسهم في تطوير تبادل الخبرات والمهارات وتشغيل الشباب.

وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي، اثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء "سيشجع هذا الشباب على بعث مشاريع صغرى ومتوسطة وتدعيم الدورة الاقتصادية في تونس والحد من مشكلة البطالة".

وترتفع نسبة البطالة في تونس لأكثر من 15 بالمئة، لكنها تخفي تفاوتا حادا حيث يمكن أن ترتفع النسبة إلى أكثر من الضعف في الجهات الداخلية الفقيرة.

وتأتي زيارة تاجاني إلى تونس في ظل الأزمة المتصاعدة لملف الهجرة غير الشرعية، اثر وصول الآلاف من المهاجرين السريين التونسيين خلال الأشهر الثلاث الماضية إلى إيطاليا ومنها إلى عدد آخر من دول الاتحاد.

ويعمل الاتحاد على وضع خارطة عمل مع تونس للحد من تدفق المهاجرين، وسط انتقادات لجهات حقوقية بسبب عمليات الترحيل القسري للمهاجرين والسياسات الأوروبية المقيدة للهجرة النظامية.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي كشف في وقت سابق عن تخصيص 40 مليار يورو من الموازنة الأوروبية بين 2020 و2026 لتمويل التنمية في الدول الأفريقية بما في ذلك تونس.

وقال تاجاني إن الاتحاد الاوروبي حريص على دعم التجربة الديمقراطية الرائدة في تونس، التي تحظى باحترام كافة الدول الأوروبية.

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مصراوي Masrawy

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