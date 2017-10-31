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محكمة اسبانية تصدر أمرًا باستدعاء رئيس كتالونيا السابق

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مصراوي Masrawy

محكمة اسبانية تصدر أمرًا باستدعاء رئيس كتالونيا السابق

08:44 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

محكمة اسبانية تصدر أمرًا باستدعاء رئيس كتالونيا السابق

كارليس بوجدديمون

مدريد - (د ب أ):

أصدرت محكمة إسبانية أمرًا باستدعاء رئيس كتالونيا المقال كارليس بوجدديمون للادلاء بشهادته أمام المحكمة يومي 2 و 3 من الشهر المقبل وسط اتهامات بالتمرد والتحريض واختلاس أموال.

وأصدر قاض من المحكمة الوطنية الإسبانية فى مدريد الأمرباستدعاء بوجديمون فضلا عن أعضاء آخرين فى الإقليمية التى تم حلها.

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