محكمة اسبانية تصدر أمرًا باستدعاء رئيس كتالونيا السابق
محكمة اسبانية تصدر أمرًا باستدعاء رئيس كتالونيا السابق
08:44 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
كارليس بوجدديمون
مدريد - (د ب أ):
أصدرت محكمة إسبانية أمرًا باستدعاء رئيس كتالونيا المقال كارليس بوجدديمون للادلاء بشهادته أمام المحكمة يومي 2 و 3 من الشهر المقبل وسط اتهامات بالتمرد والتحريض واختلاس أموال.
وأصدر قاض من المحكمة الوطنية الإسبانية فى مدريد الأمرباستدعاء بوجديمون فضلا عن أعضاء آخرين فى الحكومة الإقليمية التى تم حلها.
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